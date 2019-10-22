مصرع شابة من قلنسوة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت الشابة ضحى سلامة، في العشرينيات من العمر، من سكان مدينة قلنسوة مصرعها في حادث طرق بمنطقة منطقة دير شرف بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن حافلة اصطدمت بسيارة خصوصية كانت تقودها الشابة سلامة ما أسفر عن مصرعها على الفور.

من مكان الحادث قرب دير شرف، اليوم

ووفقا للشرطة فإنه وقع حادث طرق مروع، اليوم الثلاثاء، بين حافلة ركاب وسيارة، ما أسفر عن وفاة شابة من سكان قلنسوة، كما أسفر الحادث عن إصابة آخرين بجراح طفيفة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

Advertisements

ويستدل من المعلومات المتوفرة أن الشابة ضحى سلامة كانت في طريقها إلى زيارة شقيقها حسن سلامة الذي تعرض لحادث طرق مروع قبل 3 أسابيع وأصيب بجراح خطيرة واستيقظ، اليوم، من غيبوبته. وعلى إثر ذلك اتصلت العائلة بشقيقته ضحى وطلبوا منها التوجه إلى المستشفى لرؤية شقيقها، لكنها أثناء عودتها من الدراسة في مدينة نابلس تعرضت لحادث طرق قرب دير شرف أسفر عن مصرعها على الفور.

هذا، وسادت حالة من الحزن فور انتشار النبأ المفجع في قلنسوة.