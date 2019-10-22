القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت الشابة ضحى سلامة، في العشرينيات من العمر، من سكان مدينة قلنسوة مصرعها في حادث طرق بمنطقة منطقة دير شرف بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.
وقال شهود عيان إن حافلة اصطدمت بسيارة خصوصية كانت تقودها الشابة سلامة ما أسفر عن مصرعها على الفور.
ووفقا للشرطة فإنه وقع حادث طرق مروع، اليوم الثلاثاء، بين حافلة ركاب وسيارة، ما أسفر عن وفاة شابة من سكان قلنسوة، كما أسفر الحادث عن إصابة آخرين بجراح طفيفة، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
ويستدل من المعلومات المتوفرة أن الشابة ضحى سلامة كانت في طريقها إلى زيارة شقيقها حسن سلامة الذي تعرض لحادث طرق مروع قبل 3 أسابيع وأصيب بجراح خطيرة واستيقظ، اليوم، من غيبوبته. وعلى إثر ذلك اتصلت العائلة بشقيقته ضحى وطلبوا منها التوجه إلى المستشفى لرؤية شقيقها، لكنها أثناء عودتها من الدراسة في مدينة نابلس تعرضت لحادث طرق قرب دير شرف أسفر عن مصرعها على الفور.
هذا، وسادت حالة من الحزن فور انتشار النبأ المفجع في قلنسوة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شابة من قلنسوة في حادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.