مشجعو ليفربول يهاجم تشوردي إثر غياب صلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هاجم عدد من مشجعي ليفربول لاعب ليستر سيتي، حمزة تشودري، بعد غياب النجم محمد صلاح عن قمة الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وتعثر الفريق المتصدر بالتعادل للمرة الأولى هذا الموسم.

وتدخل تشودري على صلاح في الجولة الماضية خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول وليستر سيتي التي كسبها الأول 2-1، وهو ما تسبب بغياب صلاح عن منتخب بلاده وواصل الغياب كذلك في مباراة مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، والتي أهدر فيها "الحمر" أول نقطتين في الموسم الحالي.

وقال يورغن كلوب إن صلاح لم يتعاف من إصابة الكاحل التي تعرض إليها بعد تدخل حمزة القوي قبل نحو أسبوعين، ورفض في الوقت ذاته تأكيد تواجد المهاجم المصري الهداف في مباراة النادي أمام جينك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي يبحث من خلالها بطل النسخة الماضية عن تحقيق انتصاره الأول خارج الأرض في المسابقة.

ووجه مشجعو ليفربول رسائل غاضبة إلى اللاعب الشاب (21 عاما) بعدما تسبب تدخله العنيف بغياب صلاح عن مباراة مانشستر يونايتد، واسترجعوا العديد من اللقطات التي كان فيها تشودري طرفا وتسبب من خلالها بإصابة لاعب، وآخرها مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في الصيف الماضي.