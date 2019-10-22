نقابة الصحافيين الفلسطينيين تستأنف على قرار حجب مواقع إلكترونية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، اليوم الثلاثاء، إن النقابة قررت التوجه للقضاء الفلسطيني، والاستئناف على قرار محكمة الصلح، بحجب عشرات المواقع الإلكترونية.

وأضاف أبو بكر، في مؤتمر صحفي عقده في مقر النقابة بمدينة رام الله ، إن "محاميي النقابة توجهوا إلى المحكمة ذاتها اليوم، من أجل الاستئناف على القرار".

وقال في حديثه "من لم تعجبه المواقع الإلكترونية الحالية، فليقدم البديل والقارئ من يميز".

وقال أبو بكر، إن النقابة في حلّ من أي اتفاقيات سابقة مع النيابة العامة، ردا على خطوة حجب المواقع.

وعلم أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قدمت الاستئناف ضد قرار محكمة الصلح، الذي أثار حملة انتقادات واسعة.

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وكانت قد قررت محكمة الصلح في رام الله، يوم أمس الإثنين، حجب عشرات المواقع الإلكترونية بالجملة، وصل عددها إلى 59 موقعا إلكترونيا وصفحة فيسبوكية، بناء على طلب من النائب العام.

ووفقًا لنص القرار، الذي أصدره القاضي محمد حسين، فإن "هذه المواقع قامت بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الإنترنت تُهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وبحسب بيان من مكتب النائب العام، أكرم الخطيب، فإن "قرار الحجب جاء بعد ورود شكاوى للنيابة العامة ضد هذه المواقع، وأن بعضها مجهول المصدر والتمويل والإدارة".