ضبط 22 إخوانيا بمصر حاولوا إثارة الفوضى عبر قضية "شهيد الشهامة"

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، الثلاثاء، القبض على 22 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لاستهدافهم إثارة الرأي العام، مستغلين قضية "شهيد الشهامة".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، اليوم، إن المتهمين استغلوا قضية الاعتداء على الطالب محمود البنا ووفاته بمحافظة المنوفية لنشر أخبار مغلوطة وشائعات لإثارة الفوضى والبلبلة.

وبحسب بيان الداخلية المصرية فإن الأمن الوطني تمكن من رصد محاولة تنظيم الإخوان الإرهابي استغلال "حادث الطالب البنا" في تأليب الرأي العام، قبل أن يتم القبض على 22 شخصا وبحوزتهم ملصقات تدعو للفوضى وأسلحة بيضاء ورشاش صوت.

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وكشفت المعلومات الأمنية عن سعي المقبوض عليهم لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية خلال جلسة محاكمته.

وأقر عدد من المتهمين، في اعترافات مصورة، بمحاولتهم إثارة البلبلة ضد الحكومة المصرية مستغلين حادث مقتل الطالب البنا.

كما أقروا بأنهم تلقوا تعليمات من قيادات إخوانية توجههم باستغلال تلك القضية، التي ينظرها القضاء حاليا.

وقضية مقتل الطالب المصري محمود البنا المعروفة إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" متهم فيها 4 أشخاص، وبدأت إجراءات المحاكمة، الأحد الماضي، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وتعرض "البنا" للاعتداء من قبل المتهمين الـ4 عقب محاولته إقناع المتهم الرئيسي (محمد راجح) بالعدول عن مضايقة إحدى الفتيات.