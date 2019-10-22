نيابة عن رئيس الإمارات..هزاع بن زايد يشارك في تنصيب إمبراطور اليابان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، شارك الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الثلاثاء، في المراسم الرسمية لتنصيب إمبراطور اليابان في العاصمة طوكيو.
ونقل الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إلى الإمبراطور ناروهيتو تهاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بالتوفيق والخير في خدمة وطنه وشعبه ورفعته وتقدمه.
كما أعرب الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان بما يعود على البلدين وشعبيهما الصديقين بالخير والنماء، متمنيا لليابان وشعبها مزيدا من التطور والازدهار.
كما حضر مراسم التنصيب أيضا الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة المبعوث الخاص الى اليابان وخالد عمران العامري سفير الإمارات لدى اليابان.
وكانت مراسم حفل التنصيب قد بدأت بوصول موكب إمبراطور اليابان الى قاعة الدولة في القصر الرئاسي وبحضور ممثلي 195 دولة من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية وحوالي 2500 من كبار الشخصيات المحلية والأجنبية الذين تمت دعوتهم للحفل.
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