طائرة حربية روسية تخترق مجال الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اخترقت طائرة حربية يُعتقد أنها تابعة للطيران الروسي، الثلاثاء، منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية فوق بحر الشرق؛ ما دفع سلاح الطيران للتدخل لإعادتها.

وقال ضابط في هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية: "إن الطائرة اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم دون إنذار مسبق".

وأضاف: "طائرات مقاتلة من طراز إف-15 كيه أسرعت للمنطقة لإجبار الطائرة الدخيلة على الخروج".

ولم تتضح حتى الآن التفاصيل المتعلقة بنوع الطائرة ومسارها والمدة الزمنية التي بقيت خلالها داخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.

وبحسب بيانات حكومية اخترقت الطائرات الحربية الروسية منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية أكثر من 13 مرة هذا العام.