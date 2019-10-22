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العاهل السعودي يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي مستجدات المنطقة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

ووفق وكالة الأنباء فإنه جرى خلال اللقاء "استعراض علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

كما بحث الجانبان "عددا من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها".

وتُعَد زيارة إسبر إلى السعودية هي الأولى منذ توليه منصبه يوليو/تموز الماضي في إطار جولة له تشمل منطقة الشرق الأوسط وبروكسل.

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