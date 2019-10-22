الأمير السعودي تركي بن محمد يشارك بمراسم تنصيب إمبراطور اليابان

الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الثلاثاء، في العاصمة اليابانية طوكيو في مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو بمناسبة اعتلائه العرش، وذلك نيابة عن عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو، تنصيبه على عرش البلاد بعد أن أصبح رسميا في الأول من مايو/أيار الماضي الإمبراطور الـ126، غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش.

وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو وكلاهما يرتدي لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية: "إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي".





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وانطلقت مراسم تنصيب الإمبراطور الياباني ناروهيتو في القاعة الرئيسية "ماتسو نو ما" داخل القصر الإمبراطوري.

وشارك في حفل التنصيب نحو ألف من اليابان والدول الأجنبية ومنظمة دولية في القصر الإمبراطوري من بينهم الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، تلبية لدعوة رسمية من الحكومة اليابانية.

وورث الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو، عرش الأقحوان في 1 مايو/أيار الماضي، بعد تنحي والده ليصبح الإمبراطور رقم 126.





وُلد ناروهيتو يوم 23 فبراير 1960، وهو أكبر أولاد الإمبراطور السابق أكيهيتو، وأول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب العالمية الثانية، وأول إمبراطور يجري دراسات عليا في الخارج، إضافة إلى أنه ليس لديه ولد ذكر يخلفه.

وارتقى ناروهيتو العرش خلفا لوالده الإمبراطور أكيهيتو الذي تنازل عن العرش في 30 أبريل/نيسان الماضي ليصبح أول من يفعل ذلك من أباطرة اليابان منذ قرابة 200 سنة.