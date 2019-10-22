لودريان والجبير يبحثان بفرنسا الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.



وخلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، بحث لودريان والجبير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد حذر، في وقت سابق، من أن الهجمات التركية على شمال شرقي سوريا تهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي.





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وقال لودريان: "لا بد من تشديد التأمين على السجون التي تضم عناصر من داعش"، مشيرا إلى أن عدد المقاتلين الأجانب الموجودين في السجون في شمال سوريا كبير.

وأضاف: "يجب أن يجتمع التحالف الدولي ضد الخطر المحدق بعد الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا والتهديدات بعودة داعش".





وتابع: "نتفق مع العراق على أن عدونا الأول هو داعش، كما نكرر دعمنا للعراق في مواجهة التنظيم الإرهابي وسنواصل التعاون لنتأكد من أن الإرهابيين الموقوفين في سوريا لن يفلتوا من العقاب".

وعلى صعيد الوضع في المنطقة والتوترات الناتجة عن السياسة الإيرانية، طالب وزير الخارجية الفرنسي طهران بعدم زعزعة استقرار المنطقة والعودة إلى الاتفاق النووي.

بدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري، على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.