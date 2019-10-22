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الكرملين يريد معلومات أكثر من أردوغان عن خطط تركيا في سوريا

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المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

قال الكرملين إنه يأمل أن يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمعلومات عن خطط بلاده في شمال سوريا خلال اجتماعهما بجنوب روسيا اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين لديهما الكثير لمناقشته فيما يتعلق بسوريا وإن موسكو لاحظت ما وصفه بتبادل البيانات الحادة بين الولايات المتحدة وتركيا.

وحين سئل عن فكرة وزيرة الدفاع الألمانية إقامة منطقة أمنية تخضع لإشراف دولي في شمال سوريا وبمشاركة تركيا وروسيا قال بيسكوف إن الكرملين سيدرس ما وصفه بالفكرة الجديدة.

 

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