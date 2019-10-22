بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ المصرية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

رفعت الحكومة البريطانية قيود الرحلات الجوية إلى منتجع شرم الشيخ في مصر، وفق ما أفادت سفارتها بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.

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وقالت السفارة في بيان، إنّ ”الحكومة البريطانية لم تعد تنصح بعدم السفر إلى منتجع شرم الشيخ في مصر“.

وأوضح السفير البريطاني، جيفري أدامز، أنّ ”هذا الإعلان يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات“.