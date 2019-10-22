سياسي كردي يناشد المجتمع الدولي إنقاذ شمال سوريا من العدوان التركي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

أردوغان

كتبت- أماني عزام

أكد أحمد حاج منصور، المحلل السياسي الكردي، أنه رغم وقف اطلاق النار في شمال سوريا، إلا أنه لازالت قوات أوغان تقصف المدنيين، مناشدًا كل الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة أن تلبي نداء استغاثة السوريين.



وأكد "منصور" في تصريح خاص، أن تركيا استخدمت كل تقنياتها العسكرية المتطورة وفي مقدمتها الفوسفور الحارق والأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا لضرب المدنيين العزل طيلة عشرة أيام في مدن تل أبيض ورأس العين.

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وأوضح "منصور" في تصريح خاص، أن كل المدن الحدودية والقرى لم تسلم من القصف العشوائي التركي ، لافتًا إلى أن هناك عشرات الجرحى المصابين بحروق الفوسفور.

وأكد المحلل السياسي الكردي، أن هناك بعض الحالات المشكوك بأنها أسلحة كيميائية وكلها موثقة بالتقارير الطبية والصور، لافتًا إلى أن مايقوم به أردوغان يعتبر حرب إبادة لكل مكونات الشمال السوري والعمل على تغيير ديموغرافية المنطقة.