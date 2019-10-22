سعودي يسجن طليقته وأطفاله الخمسة داخل المنزل بهذة الطريقة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365

أنقذت الأجهزة الأمنية في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين 5 أطفال (أعمارهم تتراوح بين عامين و5 أعوام) إضافة إلى والدتهم، بعد قيام الأب وهو طليق الأم، باحتجازهم داخل المنزل لأكثر من 24 ساعة عن طريق إيصاد الباب بسلاسل، ثم مغادرته إلى جهة مجهولة.



ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى الشرطة من أحد المواطنين ذكر فيه أن هناك أطفالًا استغاثوا من نافذة شقة قريبة منه، وحاول مساعدتهم بدخول المنزل لكنه فوجئ بإغلاق الباب بسلاسل.

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وفور تلقي البلاغ توجه رجال الأمن إلى حيث المنزل، وقاموا بكسر الباب وإخراج جميع أفراد العائلة، وتم نقلهم للمستشفى للاطمئنان على وضعهم الصحي.

ولم تعثر الشرطة على أي وسائل مع والدة الأطفال للتواصل، إذ رجحت أن يكون طليقها سحب منها جميع وسائل الاتصال لضمان عدم تواصلها مع أحد.

واتضح أن الأب قام بإغلاق هاتفه الجوال وكافة حساباته في مواقع التواصل لتجنب العثور عليه، فيما تكثف الجهات الأمنية من بحثها عنه.