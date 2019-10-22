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مبادلة توفر أكثر من 760 فرصة عمل للمواطنين بالإمارات
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، اليوم الاثنين، عن توظيف أكثر من 760 مواطناً إماراتياً من بينهم 12 من ذوي الهمم، للعمل ضمن مجموعة شركاتها خلال هذا العام.
ويأتي هذا في إطار برنامج "التدريب من أجل التوظيف" الذي أطلقته الشركة العام الماضي لمساندة جهود هيئة الموارد البشرية في تطبيق برنامج المسرعات الحكومية ضمن مبادرة "غداً 21".
كما يأتي انضمام مجموعة من أصحاب الهمم الإماراتيين للمجموعة كجزء من التزام مبادلة بدعم برنامج "مثابرة" بالشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وفي احتفال خاص نظمته مبادلة وهيئة الموارد البشرية ومؤسسة زايد العليا، قام 455 من الموظفين الجدد بتوقيع عقود توظيفهم، لينضموا إلى 300 إماراتي سبق استيعابهم خلال هذا العام في مختلف شركات مجموعة مبادلة، وحضر الاحتفال كبار المسؤولين من الجهات الثلاث.
ويعد برنامج "التدريب من أجل التوظيف" إحدى مبادرات مبادلة التي تستهدف تدريب الشباب الإماراتي وتطوير مهاراتهم وتوفير الفرصة لهم لاكتساب الخبرة العملية التي تؤهلهم لكي يصبحوا جزءاً من القوى العاملة.
ويهدف برنامج "مثابرة" لاستكشاف الفرص وتنفيذ عدد من المشاريع المشتركة في إمارة أبوظبي والرامية لتمكين أصحاب الهمم وتسهيل اندماجهم في المجتمع، كما يركز البرنامج على تحديد الفرص الوظيفية المتاحة، ضمن مجموعة شركات مبادلة، وتحديد المرشحين المناسبين لشغلها وتزويدهم بالمهارات والخبرة العملية.
وقال حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة، "نحن سعداء بوفائنا بالتزامنا الدائم باستقطاب وتطوير قاعدة متنوعة من الكفاءات الإماراتية، انطلاقاً من قناعتنا الثابتة بأن النمو الاقتصادي يبدأ بالاستثمار في الكادر البشري.. سوف تظل مبادلة ملتزمة باستثمار قدرات المواطنين الإماراتيين ونحن فخورون بمساهمتنا في إعداد الجيل القادم من القادة حيث قدمنا نخبة من الكفاءات المميزة والذين يشغلون الآن العديد من المناصب القيادية لحكومة أبوظبي ودولة الإمارات".
وأضاف "نحن في مجموعة مبادلة ملتزمون باتخاذ كل ما من شأنه توفير الفرص لأصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في نهضة بلادهم. ونفخر بتوفير بيئة عمل تتيح للجميع تقديم أفضل ما لديهم".
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