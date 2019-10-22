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عاجل.. الملك سلمان يستقبل وزير الدفاع الأمريكي
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
الخليج 365
استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، جرت مباحثات بين الطرفين استعراضا خلالها علاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وخلال اللقاء بحثا عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
ومن الجانب الأمريكي حضر، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.
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