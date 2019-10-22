السعودية.. إعلان توفر 54 وظيفة شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

إعلان توفر 54 وظيفة شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم

الرياض - الخليج 365

دعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الراغبين لشغل وظائف شاغرة فيها ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني لمعرفة تفاصيل الوظائف وشروط التقديم عليها.



وفي التفاصيل وحسب مواقع سعودية، أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، عن توفر 54 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار.

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واشترطت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على مؤهل علمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، وأن لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة عن جيد جداً.

وتهدف المدينة من إعلان هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من الكوادر العلمية بما يتوافق مع احتياجاتها في المجالات العلمية والهندسية والتقنية.

وأوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً عبر بوابة التوظيف الإلكتروني على الرابط (هنا), اعتباراً من يوم الأحد 28 صفر 1441هـ الموافق 27 أكتوبر 2019م، ويستمر لمدة خمسة أيام، وتتنوع هذه الوظائف بين المجالات العلمية والهندسية والتقنية.