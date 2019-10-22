«باريس الشرق تشتعل» .. قطع الطريق أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت

الموجز

قطع المحتجون في لبنان، اليوم الثلاثاء، الطريق أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، ضمن احتجاجات انطلقت منذ 6 أيام، اعتراضا على الوضع المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد.

وقد افترش الشبان الأرض، في منطقة الحمرا وسط بيروت، أمام مصرف لبنان المركزي، في وقت استقدمت قوى الأمن تعزيزات إلى المكان.

وبدأ المحتجون بالتوافد إلى ساحات الاعتصام، بعد ليلة صاخبة رفضوا خلالها الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة في مسعى إلى احتواء الشارع.

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ومع تقدم ساعات النهار، ازداد عدد المحتجين في ساحات الاعتصام، التي توزعت على مختلف المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب.

وعمل الشبان على إعادة قطع الطرقات التي عملت القوى الأمنية على فتحها منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وقد نقلت "رويترز" عن مستشار للحكومة اللبنانية قوله إن الإصلاحات المعلنة هي رسالة واضحة بأن لبنان يتعامل بجدية مع العجز في الموازنة العامة، لكنه أشار في المقابل إلى أنه في حال تم خفض عجز الموازنة من خلال الضرائب فإن ذلك سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد.