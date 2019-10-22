شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة للبرلمان: الرئيس وجه بالاهتمام بتفعيل وحدات التدريب المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة بالاهتمام بوحدات التدريب المتنقلة، وهو ما بدأت الوزارة بتنفيذه بالفعل بالتوسع فيها.
وأضاف الوزير، فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن، أن هناك توجه لتعميم فكرة وحدات التدريب المتنقلة، وذلك بالتزامن مع التحول الرقمى والحوكمة التى تسعى الوزارة، لتنفيذها لتفعيل سياسة الرقابة الذاتية اللحظية، وإنهاء كافة المشاكل المعلقة بالعمل.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة تتعامل بشكل عاجل مع كافة المشاكل التى تصل إليها، وكان من بينها منذ فترة قصيرة، عندما لجأ أحد العمال العاملين لدى إحدى الشركات الأجنبية للوزارة، بعد تعرضه للإصابة أثناء العمل، وتدخلت الوزارة لإرغام الشركة على تسوية الأمر.
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