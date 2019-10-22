شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة للنواب: انخفاض البطالة لـ7,4%..ونبحث توفير فرص عمل بالشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة إدارة التفتيش بوزارة القوى العاملة.

وانتقدت عطوة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير القوى العاملة، دور مفتشي العمل في العديد من المواقع، متهمة بعضهم بالتخاذل في القيام بدورهم، وهو ما يتسبب في عدد من المشكلات.

ودعت النائبة مايسة عطوة، إلى عودة دور وزارة القوى العاملة في توفير وظائف من خلال حصر شباب الخريجين، وتوفير فرص العمل المتاحة لهم.

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من جانبه، قال وزير القوى العاملة، إنه يتم العمل حاليا للربط بين الشركات والوزارة للتعرف على فرص العمل المتاحة، وبذلك تكون الوزارة قامت بدورها في توفير فرص العمل للشباب.

وأكد أن معدل البطالة وصل إلى 7،4 % بفضل ما تقوم به وزارة القوى العاملة من ملتقيات توظيف.

وردا على أزمات مفتشي العمل، أكد الوزير، أن التحول الرقمي سينهي كافة الإشكاليات، قائلا: "نسعى لعمل تطوير كان لزاما أن يتم منذ 30 أو 40 سنة".

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا توجد لديها مشكلة في حال وجود أي شكوى في التحرك واتخاذ اللازم.