شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نهتم بتدريب وتأهيل العمالة.. و140 مليون حصيلة تراخيص الأجانب فى 30 يونيه 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير القوى العاملة، أن هناك تواصل دائم بين الوزارة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتعاون وتنسيق بشكل مستمر، للتعبير عن الشراكة فى كافة الأعمال التى تتم.

وقال الوزير، فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، صباح اليوم، إنه منذ عام 2016، كان لزاما على الوزارة أن تواجه تحدي مواجهة وضع اسم مصر في قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية، إلى أن صدر قانون التنظيم النقابي، وهو ما ترتب عليه تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولي وتنفيذ الاتفاقيات.

وأشار إلى أنه من بين الإنجازات كذلك الانتهاء من قانون العمل الذي ينتظره الكثير من الشباب، مؤكدا أن ملف التدريب من أهم الأولويات على جدول أعمال الوزارة، مشيرا إلى أنه تم التعهد أمام رئيس الجمهورية بأن يشهد عام 2019 نقلة كبيرة في عمليات التدريب والتأهيل.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن بعض مراكز التدريب كانت مهملة، إلا أنه مع توجه الوزارة نحو تحسين مستويات التدريب تم تأهيل عددا من المراكز بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة.

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وأشار الوزير، إلى أن الوحدات المتنقلة تقوم بتوصيل الخدمة إلى أماكن الشباب، موضحا أن عمليات التدريب في ٣ تخصصات هي الخياطة للسيدات، والكهرباء والسباكة للشباب.

وتابع: "إعادة تأهيل مراكز التدريب يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، لذلك نسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي"، مستشهدا بما تم من حصيلة تراخيص الأجانب بواقع 140 مليون في 30 يونيه 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى ضعف الرقم في العام المالي المقبل 2020.

وأشاد النواب خلال الاجتماع بدور الوزارة في تخفيض معدلات البطالة بسبب ملتقيات التوظيف في جميع محافظات مصر.

وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مراكز التدريب أصبحت تقدم خدمات جيدة للشباب الباحثين عن فرص عمل، مشددا على ضرورة منح هذه المراكز مزيدا من الاهتمام، خصوصا تلك الموجودة في الصعيد.