السجن 15 سنة لشقيقين بتهمة قتل ابن خالتهما في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمناء سر صلاح عبد الرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد حسن، بالسجن 15 عامًا لشقيقين، بتهمة قتل ابن خالتهما بسبب خلافات ثأرية، في قرية الحجيرات بقنا.
ترجع أحداث القضية إلى شهر مايو 2015 عندما قام 3 أشقاء وهم "هاني.ع.ع، هارب، وشقيقيه "أبو الفضل، و"عبد الناصر"، مقيمين بنجع المعلا قرية الحجيرات بقنا، بقتل "فيصل حسين محمد"، ابن خالتهم، حيث تربصوا له عندما خرج لزيارة عمه القادم من السعودية، وقتلوه باستخدام بندقية آلية، وذلك بسبب وجود خلافات ثأرية قديمة.
جرى ضبط متهمين وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بالسجن 15 سنة.
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