التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2019-2020.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، يفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يكون الإعلان عن الكشوف المبدئية الأحد 3 من نوفمبر المقبل.

وأرسل وزير التعليم العالي، خطابا إلى رؤساء الجامعات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعلان وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، وفقًا للجدول الزمنى المرفق.

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ووجه عبد الغفار بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميًّا منذ بدايتها حتى نهايتها.

وأوضحت التعليم العالي، أنه جرى تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان؛ لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019-2020.