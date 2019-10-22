السفير أستراليا بالقاهرة: نبحث إنشاء جامعات في مصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قال جلين ماي، سفير استراليا بالقاهرة، إن حكومة بلاده تبحث إنشاء جامعات أسترالية في مصر، لافتًا إلى أن استراليا لديها 38 جامعة في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال زيارته لجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل توطيد التعاون عن طريق تبادل الطلاب من خلال المنح والبعثات، وعقد اتفاقيات تعاون بين الجامعة والجامعات الأسترالية.

وأعرب "ماي"، عن استعداد بلاده لتقديم منح دراسية للطلاب من جامعة الإسكندرية، موضحًا أن استراليا يدرس بها حالياً أكثر من نصف مليون طالب من كافة أنحاء العالم.

وأشاد السفير الأسترالي بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واستراليا، مؤكدًا اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في المجالات العلمية والأكاديمية.

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من جانبه، أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، حرص الجامعة على تدعيم أواصر التعاون مع الجامعات الأسترالية في المجالات العلمية والأكاديمية، مستعرضًا التخصصات الفريدة ببعض الكليات التي تنفرد بها عن الجامعات الأخرى.

وقدم الكردي، شرحاً عن جامعة الإسكندرية ودورها الأفريقي لدعم الروابط الثقافية، والعلمية، والإنسانية مع الدول الأفريقية بما يصب في مصلحة مصر، فضلا عن الاتفاقيات الدولية مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأعرب رئيس جامعة الإسكندرية، عن استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الأستراليين الراغبين في الدراسة بمجالات اللغة والثقافة العربية، فضلا عن التعاون في إجراء المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور قدري إسماعيل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.