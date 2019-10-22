بالصور .. تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية بـ8 مقرات للأحوال المدنية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

يواصل قطاع الأحوال المدنية عملية تطوير "منظومة الخدمات الجماهيرية"، التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، من خلال افتتاح وتطوير 8 مواقع جديدة للأحوال المدنية بمحافظات " المنوفية، الغربية، دمياط، الشرقية، بنى سويف، أسيوط، سوهاج" )

جاء ذلك في إطار توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية لتطوير الآداء الأمني، والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطن، وتنفيذ خطة تطوير الآداء بقطاع مصلحة الأحوال المدنية وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر .

فقد تم افتتاح (8 مواقع سجلات مدنية)، عقب الانتهاء من إجراءات تطويرها وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية، حرصًا من وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.

وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر في سرعة إنهاء مصالحهم.