بالصور – الآثار تزيل تعديات نادي سكندري على حرم قلعة قايتباي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أزالت أجهزة وزارة الآثار بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التعديات الواقعة على حرم قلعة قايتباي من أحد الأندية البحرية بمنطقة بحري.

وقال محمد متولي مدير عام منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن مفتشي الآثار بمنطقة قلعة قايتباي رصدوا تعديات لأحد الأندية السكندرية المعروفة على حرم قلعة قايتباي بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨.

Advertisements

وأضاف "متولي" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن التعديات تمثلت في إنشاء عدد من الأكشاك الخشبية أعلى مبنى النادي وبشارع قلعة قايتباي ما جعلها تحجب الرؤية عن حرم القلعة، لافتًا إلى أن التعديات جرت بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣، والذي حددت المادة الثالثة منه حدود ارتفاعات المباني في بعض المناطق بمحافظة الإسكندرية.

وشمل القرار الوزاري عدم التصريح بأي إنشاءات على جانبي شارع قايتباي حفاظًا على الأثر الإسلامي الهام مع الالتزام بقانون الآثار للحفاظ عليها وعلى منطقة الشارع كحرم للقلعة.

وأوضح مدير منطقة الآثار أنه جرى حرير المحضر رقم 16 أحوال لسنة 2019 وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.