القبض على ضابط "مزيف" لسرقة المواطنين بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وسرقة إحدى السيدات بالإكراه.

كان قسم شرطة عابدين بالقاهرة، تلقى بلاغًا من ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بتوقف إحدى السيارات، وقام قائدها بالادعاء كونه ضابط شرطة ، وأنها تقوم بالإتجار بالمواد المخدرة، واستولى منها على (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي).

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ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبالكشف الفني عنها تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، سبق اتهامه في قضية "عميل مسروقات ").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة ضابط شرطة".

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم والمضبوطات وإتهمته بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.