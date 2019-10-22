مفوضية اللاجئين: 7 ألاف لاجيء سوري وفدوا إلى العراق في 7 أيام

كشفت المفوضية العليا لشئون اللاجئين عن أن أكثر من 7 ألاف سوري وفدوا إلى العراق في سبعة أيام جراء العنف في شمال شرق سوريا، مؤكدة استمرار وفود اللاجئين وأن معظمهم يتم إيواؤهم في مخيم بردش على بعد حوالي 140 كيلومترا شرق الحدود العراقية السورية.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش - في مؤتمر صحفي بجنيف

اليوم الثلاثاء، إن معظم اللاجئين السوريين يأتون من مدن وقرى من شمال شرق سوريا .

وأوضح أن ثلاثة من كل أربعة نساء وأطفال غير مصحوبين بذويهم، مشيرا إلى أن بعض اللاجئين وخاصة الأطفال يحتاجون إلى الإسعافات الأولية والدعم النفسي والاجتماعي بسبب ماتعرضوا له من خوف

أثناء فرارهم.وأضاف أن المنظمة الدولية وشركاءها والسلطات المحلية قدموا مجموعة من الخدمات التي تبدأ من الحدود وتشمل الاستقبال وتقديم الوجبات الساخنة والنقل إلى المخيم والتسجيل والمأوى وخدمات الحماية كما تقوم الفرق على الأرض بمراقبة الحماية وحماية الأطفال وتحديد هوية الأطفال غير المصحوبين بذويهم وذوي الاحتياجات الخاصة من الموجودين بالفعل في مراكز الاستقبال الحدودية.وأوضح ماهيسيتش أنه قبل وصول الأعداد الأخيرة من اللاجئين من سوريا كان يوجد حوالي 228 ألف لاجيء سوري.