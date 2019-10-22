السعودية وفرنسا تبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير الذي يزور العاصمة الفرنسية (باريس) حاليا مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين. الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين. وذكرت وكالة الأنباء السعوديةواس اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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