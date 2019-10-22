التقديم لوظائف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. الرابط من هنا

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" بالمملكة العربية السعودية، عن شروط التقدم للوظائف المتاحة لديها وعددها 54 وظيفة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار.
وأعلنت المدينة أن موعد التقديم للوظائف يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 28 صفر 1441هـ والموافق 27 أكتوبر 2019م، على أن يستمر التقديم لمدة خمس أيام فقط.
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ولفتت أن التقديم سيكون إلكترونيًا وعلى الراغبين في التسجيل للوظائف ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة يدخلون على بوابة التوظيف الإلكتروني للتعرف على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://careers.kacst.edu.sa/
وأوضحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الهدف من وراء إعلان هذه الوظائف هو استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من الكوادر العلمية بما يتوافق مع احتياجاتها في المجالات العلمية والهندسية والتقنية.
وأشارت المدينة إلى التخصصات التي تحتاجها لحاملي البكالوريوس والماجستير ومنها:"هندسةالتعدين والمعادن هندسة نظم هندسة كيميائية، هندسة معمارية، هندسة كهربائية، هندسة إلكترونية، هندسة نووية، هندسة الحاسب، كيمياء، كيمياء حيوية، فيزياء، أحياء، جيولوجيا، علوم طبية، صيدلة، تقنية معلومات، هندسة بترول، هندسة مواد، علوم حياتية، هندسة الاتصالات، هندسة ميكانيكية، تقنية حيوية".
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الشروط الواجب توافرها في المتقدم:
. أن يكون المتقدم "رجل أو امرأة" سعودي الجنسية.
. أن يكون حاصل على مؤهل علمي من احد الجامعات السعودية أو جامعة موصي بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة.
. أن لا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة عن جيد جداً.
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