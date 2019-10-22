الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بتحملها العواقب الاقتصادية لسلوكها العدائي

أكد الاتحاد الأوروبي أن الهجوم التركي على سوريا يدعم تنظيم "داعش" الإرهابي ويهدد الأمن الأوروبي. أدان رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك - في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" اليوم الثلاثاء - العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، مؤكدًا أن اتفاق إطلاق النار لا يثق به أحد، داعيًا أنقرة لوقف الهجوم في سوريا وسحب قواتها واحترام القانون الدولي.

من جانبه، شدد مانفريديني فوبير، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (أكبر كتلة نيابية بالبرلمان الأوروبي)، على أن تركيا يجب أن تتحمل العواقب الاقتصادية لسلوكها العدائي. اليوم الثلاثاء - العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، مؤكدًا أن اتفاق إطلاق النار لا يثق به أحد، داعيًا أنقرة لوقف الهجوم في سوريا وسحب قواتها واحترام القانون الدولي.من جانبه، شدد مانفريديني فوبير، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (أكبر كتلة نيابية بالبرلمان الأوروبي)، على أن تركيا يجب أن تتحمل العواقب الاقتصادية لسلوكها العدائي.

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