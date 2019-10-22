عاجل-خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الأميركي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه، وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.

كما حضره من الجانب الإميركي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.