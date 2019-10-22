العراق: لا توجد موافقة على بقاء القوات الأميركية القادمة من سوريا

أكد العراق، اليوم الثلاثاء، أنه لم يعط موافقة على بقاء القوات الأميركية التي يجري سحبها من سوريا داخل الأراضي العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، أن "جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان، لتنقل إلى خارج العراق".
وشدد البيان على أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر صرح، الأحد الماضي، بأن كل القوات الأميركية التي ستغادر سوريا ستتوجه إلى غربي العراق وفقاً للخطة الحالية.
وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تستبعد فكرة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا من داخل العراق"، وأنه "سيتم العمل على التفاصيل بمرور الوقت".
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