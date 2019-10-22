"الخارجية الألمانية": نرى حاجة لمناقشة مقترح وزيرة الدفاع بشأن سوريا

يبدو أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تفاجأ بمقترح وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور بشأن إقامة منطقة حماية دولية في شمال سوريا.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة في حاجة إلى مناقشة هذا المقترح.

وكانت كرامب-كارنباور، التي تتزعم الحزب المسيحي الديموقراطي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، قالت أمس الاثنين، إنها أطلعت ماس على المقترح.

وذكرت الوزيرة في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) أنها تواصلت مع الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديموقراطي عبر الرسائل النصية وأخبرته بأنها "ستتقدم بمقترح".

وتسعى الوزيرة إلى كسب حلفاء لمهمة دولية من أجل إحلال الاستقرار في شمال سوريا التي تشهد معارك.

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وذكرت كرامب-كارنباور أن الهدف يتعين أن يكون مواصلة مكافحة تنظيم داعش وتوفير الشروط اللازمة للعودة الطواعية للاجئين عبر إعادة إعمار المناطق المدمرة.

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