كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهنئ الرئيس الكندي بفوزه في الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الليبرالي الكندي "جوستين ترودو" في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بعد الانتخابات الفيدرالية التي أعادت ترودو إلى السلطة، مع وجود أقلية في البرلمان.

وقال ترامب على تويتر: "تهانينا لجوستين ترودو على انتصار رائع وشاق". مضيفًا: "أن كندا بلد جيد، وأتطلع إلى العمل معكم من أجل تحسين كلا بلدينا!"

واحتل الليبراليون بزعامة رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو السلطة بعد انتخابات خاضها عن كثب يوم الاثنين لكنها تحولت إلى حكومة أقلية ستحتاج إلى دعم في البرلمان لحزب أصغر يميل إلى اليسار.

وأظهر التصويت دولة منقسمة بعمق حيث فاز المحافظون المهزومون في الانتخابات الشعبية، في حين حققت كتلة انفصالية منبثقة من كتلة كيبيك خطوات كبيرة في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية.

وفاز الليبراليون أو كانوا يتقدمون في 156 من أصل 338 مقعدًا في تصويت يوم الاثنين، وفقًا للانتخابات الكندية.

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وصرح ترودو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء: "لقد فعلت ذلك يا أصدقائي، تهانينا".

وتولى ترودو السلطة في عام 2015 كشخصية جذابة واعدة، ولكنه أصبح له واجهة سوداء لتعامله مع قضية فساد الشركات. وسيتعين عليه الآن الاعتماد على الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) لدفع التشريعات الرئيسية.

وعلى الرغم من أن الحزب الوطني الديموقراطي أمضى ليلة مخيبة للآمال، حيث حصل على 24 مقعدًا أو فاز بها بشكل حاد منذ انتخابات عام 2015 عندما فاز بـ 44، إلا أنه يمكن للحزب ممارسة تأثير كبير على حكومة ترودو المقبلة.

وقال جون مانلي، وزير المالية الليبرالي السابق الذي يعمل الآن في القطاع الخاص: "أعتقد أن الحكومة الليبرالية التي يدعمها الحزب الوطني من المرجح أن تميل إلى أقصى اليسار".

وقبل التصويت، أظهرت استطلاعات الرأي سباقًا ضيقًا بين ترودو ومنافسه الرئيسي، زعيم المحافظين أندرو شير.

