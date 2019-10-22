كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار عالمية عاجلة اليوم الثلاثاء 22/10/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || الأكراد ينسحبون مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية مع تركيا

أكدت مصادر تركية، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات الكردية السورية ستنسحب مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية مع تركيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وبدأ الأكراد السوريين، في مغادرة المناطق الآمنة في البلاد، رغم أنهم يواصلون انتهاك نظام وقف إطلاق النار.

وتستأنف تركيا هجومها في شمال سوريا إذا لم تنسحب القوات الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، من المنطقة الحدودية الآمنة خلال 35 ساعة.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاتحاد الأوروبي يحسم قراره بشأن تمديد البريكست "في الأيام المقبلة"

صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن قادة الاتحاد الأوروبي "سيقررون في الأيام المقبلة" ما إذا كانوا سيمنحون بريطانيا تمديدًا آخر للموعد النهائي لمغادرة الكتلة، لكنه يقول إن قرارهم يعتمد على التطورات في لندن.

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قال تاسك الثلاثاء، إن قرار تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر بعد 31 أكتوبر "سيعتمد إلى حد كبير على ما يقرره البرلمان البريطاني ".

تواجه بريطانيا أسبوعًا آخر من الجمود السياسي بعد أن حرم المشرعون البريطانيون يوم الاثنين من الفرصة أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء تصويت على مشروع قانون الانفصال الذي تمت الموافقة عليه في بروكسل الأسبوع الماضي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || مقتل 18 شرطيًا أفغانيًا بهجوم لطالبان شمالي البلاد

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل نحو 18 من رجال الشرطة المحلية بولاية قندوز شمالي البلاد، في هجوم لحركة طالبان.

ونقلت وكالة "بجواك" المحلية، مقتل 18 من رجال الشرطة المحلية بهجوم لحركة طالبان، في منطقة علي عباد، بولاية قندوز.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار.

