كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسد عن أردوغان: لص سرق الإراضي السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد وصف نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه لص.

وبحسب الوكالة اتهم الأسد، نظيره التركي أردوغان، بسرقة المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض.

وأشار الرئيس الأسد، إلى أن "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكري على الأرض".

وأضاف الرئيس السوري "إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون في الخط الأمامي عادة، لكن في هذه الحالة المعركة في الشرق والمخفر المتقدم في الغرب لتشتيت قوات الجيش العربي السوري".

وتابع "كنا وما زلنا نقول بأن معركة ادلب هي الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".

وزار الرئيس بشار الأسد، بلدة الهبيط في ريف إدلب، حسبما أعلنت وسائل إعلام النظام السوري.

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وأكد الأسد، إن معركة إدلب هي الأساس لحسم الحرب في سوريا، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقالت الرئاسة السورية عبر صفحتها على فيسبوك: "الرئيس الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية في بلدة الهبيط في ريف إدلب".

وأرفقت الرئاسة السورية التدوينة المنشورة بصورة للرئيس الأيد وهو محاط بعدد من جنود الجيش السوري ويتبادل معهم الحديث، وقالت إنها التقطت "قبل قليل"، أي صباح الثلاثاء.

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده ستواجه العدوان التركي في أي منطقة في سوريا.

وقال الأسد، إن العدوان التركي غزو سافر وعدوان واضح ردت عليه سوريا عبر ضرب وكلائه.