كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذيرات عسكرية عراقية من بقاء القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أكبر انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا حتى الآن، شكلت مئات الشاحنات التي تحمل القوات الأمريكية قافلة ضخمة وعبرت من سوريا إلى العراق يوم الاثنين وسط هدنة استمرت خمسة أيام وافقت عليها واشنطن وأنقرة في أعقاب الهجوم التركي على سوريا.

حذر الجيش العراقي، من أنه تم السماح للجيش الأمريكي بالعبور إلى العراق من سوريا لمزيد من النقل خارج البلاد، لكن لم يتم منحه الموافقة على البقاء في البلاد.

وقال الجيش، في بيان يوم الثلاثاء: "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على موافقة لدخول إقليم كردستان حتى يمكن نقلها خارج العراق. لا يوجد تصريح بالسماح لهذه القوات بالبقاء داخل العراق".

يوم الاثنين، ورد أن 100 مركبة عسكرية أمريكية عبرت من سوريا إلى العراق كجزء من انسحابها من الجمهورية العربية. جاء التقرير في الوقت الذي صرح فيه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأنه سيتم نقل أفراد الخدمة الأمريكية إلى العراق لاحتواء عودة داعش المحتملة في البلاد.

جدير بالذكر، أن القوات الأمريكية عبرت إلى العراق في وقت مبكر من يوم الاثنين، في إطار الانسحاب من شمال شرق سوريا الذي أمر به الرئيس دونالد ترامب والذي فتح الطريق أمام القوات التركية لشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة.

وشاهد مصور "رويترز"، أكثر من 100 مركبة تعبر من الطرف الشمالي الشرقي لسوريا، حيث وافقت تركيا على إيقاف هجومها لمدة خمسة أيام بموجب اتفاق تم الاتفاق عليه بين واشنطن وأنقرة، مع إنتهاء الهدنة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء القادم.

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وأظهرت صور فيديو لرويترز مركبات مصفحة تحمل جنودًا أمريكيين عبر معبر الساحل السهل إلى محافظة دهوك شمال العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير يوم السبت الماضي إنه من المتوقع أن ينتقل جميع القوات التي انسحبت من شمال سوريا والتي يبلغ عددها حوالي 1000 جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي الدولة الإسلامية و"للمساعدة في الدفاع عن العراق".

كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أنقرة ستستأنف هجومها العسكري في سوريا عندما تنتهي المهلة إذا لم تنسحب القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد من "المنطقة الآمنة" المقترحة والتي تمتد عبر الحدود.

وقال "أردوغان"، إن تركيا ستنشئ عشرات مراكز المراقبة في "المنطقة الآمنة" المخطط لها.

وقال شاهد في المنطقة إن القوات التركية بدأت بالفعل في إنشاء موقعين من هذا القبيل يوم الأحد الماضي، مما أثار انتقادات من إيران اليوم الاثنين.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي على الهواء في التلفزيون الرسمي "نحن ضد إنشاء أنقرة لمراكز عسكرية في سوريا".

وقال موسوي الذي تعد بلاده حليفًا قويًا للرئيس السوري بشار الأسد: "يجب حل القضايا بالوسائل الدبلوماسية... يجب احترام سلامة سوريا".