البطولة العربية لكرة السلة.. جمعية سلا يهزم خدمات البريج الفلسطيني ويتصدر المجموعة الثانية

استهل فريق الجمعية الرياضية السلاوية مشواره في البطولة العربية لكرة السلة، بالفوز على خدمات البريج الفلسطيني بنتيجة 57/86، في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا لأنصار جمعية سلا.
وحسم الفريق السلاوي الشوط الأول من المباراة، التي احتضنتها قاعة فتح ﷲ البوعزاوي، بحصة 10/29، والثاني 13/15، ثم الثالث 17/22، والرابع 15/22.
وتصدر جمعية سلا بهذا الفوز المجموعة الثانية، متبوعا أهلي طرابلس الليبي المتفوق بنتيجة 76/93 على أسطوالي الجزائري.
وتواجه جمعية سلا، غدا الأربعاء، فريق الكويت الكويتي في مباراتها الثانية في البطولة، المستمرة إلى غاية 31 من الشهر الجاري.
من جهته، يدخل ممثل المغرب الثاني في البطولة، الجيش الملكي، يوم غد، غمار التباري عندما يواجه الاتحاد المنستيري التونسي، برسم مباريات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا فريق الماني السوداني، والاتحاد السكندري المصري.
ويتصدر الفريق التونسي ترتيب المجموعة الأولى، بعد تغلبه، أمس الاثنين، على الاتحاد الإسكندري بنتيجة 81/87.
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