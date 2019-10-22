عن التهريب المعيشي والبطالة بتطوان..وزير التشغبل: لن نستطيع القضاء على البطالة

بخصوص التهريب المعيشي الذي يمتهنه الآلاف من الشباب والنساء في منطقة تطوان، ما يعرض حياتهم إلى مخاطر، تؤدي أحيانا كثيرة إلى وفاتهم؛ قال محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، إن جهة طنجة تطوان الحسيمة من بين الجهات، التي تستفيد من برنامج مسطر بين وزارة التشغيل والبنك الدولي.

وأفاد وزير التشغبل والإدماج المهني، أمس الاثنين، على هامش الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن البرنامج المذكور يضم مبالغ هامة وإجراءات أساسية فيما يخص التشغيل في جهة طنجة تطوان الحسيمة، مبرزا انه “إن تم إتمام هذا البرنامج ستتغير الأمور إيجابا في الجهة المذكورة”.

أما فيما يخص البطالة التي يعاني منها أبناء الجهة، قال محمد أمكراز، إن “البطالة معاناة حقيقية، يعاني منها عدد كبير من المغاربة”.

وأورد المتحدث ذاته، أن البرامج التي تشتغل عليها وزارة التشغيل مشجعة، مستطردا “لا أقول أننا سنقضي على البطالة، بل ستستمر في بلادنا، تماما مثل البلدان المتقدمة اقتصاديا”.