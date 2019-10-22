محمد رمضان في ساحة جامع لفنا.. المراكشيون والسياح يتجمهرون حوله – فيديو

خلق الفنان المصري محمد رمصان الحدث في زيارته نهاية الأسبوع لساحة جامع لفنا في مدينة مراكش، حيث تجمهر حوله المغاربة، والسياح لالتقاط صور تذكارية معه.

وشارك محمد رمضان، أمس الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو، ظهر فيه وسط الجمهور، محاولا تلبية طلب الكل في التقاط صور معه.

وظهر رمضان في ساحة جامع لفنا وسط سياح أجانب يلتقطون الصور معه، مثل جمهوره من المغاربة.

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ووجه رمضان في تعليقه على الصورة الشكر إلى الملك محمد السادس، والسلطات المغربية على تسهيل المأمورية أمامه في تصوير كليبه الجديد، والشعب المغربي كذلك على حفاوة الاستقبال.

ويزور رمضان مراكش لتصوير فيديو كليب أغنية بعنوان “سلطان”، يصدر قريبا، حسب ما أعلنه على “أنستغرام”.