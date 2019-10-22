خلق الفنان المصري محمد رمصان الحدث في زيارته نهاية الأسبوع لساحة جامع لفنا في مدينة مراكش، حيث تجمهر حوله المغاربة، والسياح لالتقاط صور تذكارية معه.
وشارك محمد رمضان، أمس الاثنين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو، ظهر فيه وسط الجمهور، محاولا تلبية طلب الكل في التقاط صور معه.
وظهر رمضان في ساحة جامع لفنا وسط سياح أجانب يلتقطون الصور معه، مثل جمهوره من المغاربة.
ووجه رمضان في تعليقه على الصورة الشكر إلى الملك محمد السادس، والسلطات المغربية على تسهيل المأمورية أمامه في تصوير كليبه الجديد، والشعب المغربي كذلك على حفاوة الاستقبال.
ويزور رمضان مراكش لتصوير فيديو كليب أغنية بعنوان “سلطان”، يصدر قريبا، حسب ما أعلنه على “أنستغرام”.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان في ساحة جامع لفنا.. المراكشيون والسياح يتجمهرون حوله – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.