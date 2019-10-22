كأس محمد السادس.. صافرة مغربية تقود لقاء الإسماعيلي المصري والجزيرة الإماراتي

أسند الاتحاد العربي لكرة القدم مهمة قيادة مباراة الإسماعيلي المصري، وضيفه الجزيرة الإماراتي، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال لطاقم تحكيمي من المغرب.

ويتولى الحكم نور الدين الجعفري بمساعدة يوسف مبروك، ويحيى النوالي في قيادة هذه المواجهة، إضافة إلى جلال جيد حكما رابعا.

وتقام المباراة، غدا الأربعاء، على أرضية ملعب الإسماعيلية، الخاص بالنادي الإسماعيلي، على أن تقام مواجهة الإياب في 26 من نونبر المقبل، في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وتأهل الفريق المصري لثمن النهائي، بعد تجاوزه في الدور 32 أهلي بنغازي الليبي، إذ تغلب عليه ذهابا بأربعة أهداف لاثنين، وانهزم معه إيابا بهدف نظيف.

من جهته، تأهل الجزيرة على حساب النصر العماني، وتغلب عليه في الذهاب بهدف دون رد، وجدد فوزه إيابا بثلاثة أهداف لواحد.