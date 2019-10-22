وضع أطرافه في أكياس بلاستيكية.. ابن يقتل والده ويقطع جثته في البيضاء-التفاصيل

اهتزت منطقة عين حرودة، ضواحي الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها رجل مسن، بعدما قام ابنه بقتله وتقطيع جثته إلى أطراف، داخل شقته بإحدى الاقامات السكنية.

وحسب مصدر “اليوم 24”، فإن الجاني عمل على تشويه جثة والده، بتقطيعها إلى أطراف صغيرة، ووضعها في أكياس بلاستيكية، ورمي كل طرف في مكان مختلفة.

وأوردت المصادر ذاتها، أن الجاني سلم نفسه إلى الدرك الملكي، بعدما اكتشف خبر اختفاء والده، واستخدام كاميرا المراقبة داخل الإقامة السكنية التي أكدت عدم خروج الهالك منذ يوم أمس.

إلى ذلك، فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا عاجلا في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذا الحادث المأساوي، الذي هز منطقة عين حرودة.