طقس الثلاثاء.. بارد في المرتفعات مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا بكل من المرتفعات و الهضاب العليا، فيما ستكون الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية قوية أحيانا ورعدية محليا فوق كل من شمال البلاد والريف و الواجهة المتوسطية والسايس ومرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية و الجنوب الشرقي للبلاد.

كما ستنزل تساقطات ثلجية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط والتي يتعدى علوها 2000 م، عدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. وستلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي جنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي و أحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي و جنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الجنوبي و أحيانا من الغرب بباقي المناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 09 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية وهضاب الفوسفاط و والماس و ما بين 16 و 22 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالقرب من السواحل الجنوبية وستكون ما بين 9 و 16 درجة بباقي الجهات الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و 14 درجة بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط و والماس وما بين 14 و 21 درجة بالواجهة المتوسطية و سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية و الوسطى والسايس والسهول الداخلية الشمالية وما بين 21 و 28 درجة بالسهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي و منطقة سوس و شمال الأقاليم الجنوبية، و ستكون ما بين 28 و 32 درجة بأقصى كل من الجنوب الشرقي و جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا على السواحل الأطلسية بين الدار البيضاء وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.