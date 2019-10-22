15 لاعبا عظيما أسقطوا من حسابات الترشح للكرة الذهبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت الصحافة الرياضية في إسبانية، اليوم الثلاثاء، أبرز الأسماء التي جرى إغفالها عند الإعلان عن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وأعلنت، أمس الإثنين، أسماء 30 مرشحا للتنافس على الكرة الذهبية هذا العام، وجاء في مقدمتهم ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، فيرغيل فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني (ليفربول).

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك 15 لاعبا عظيما تم إسقاطهم من حسابات الترشح لنيل الكرة الذهبية هذا الموسم وهم: لوكا مودريتش وسيرغيو راموس ورافائيل فاران وغاريث بيل وتوني كروس (ريال مدريد)، ولويس سواريز وغيرارد بيكيه (برشلونة)، وبول بوغبا (مانشستر يونايتد)، ونيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، ونغولو كانتي (تشيلسي)، وماركو رويس وغادون سانشو (بوروسيا دورتموند)، وهاري كين (توتنهام)، ويان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، وأندري روبرتسون (ليفربول).

يذكر أن الجائزة ستقدم في حفل سيقام في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية، باريس.

وفاز لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، بالجائزة في العام الماضي.