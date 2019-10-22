الرينة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على القائم بأعمال الرئيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر أعضاء وموظفو مجلس الرينة المحلي صباح اليوم، الثلاثاء، احتجاجا على الاعتداء على القائم بأعمال رئيس المجلس، المحامي جميل برانسي، واستمرارا للوقفات الاحتجاجية التي تنظم في المجتمع العربي ضد العنف والجريمة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف والجريمة، داعين للمحبة والتسامح، وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد من طلاب المدارس.

وقال رئيس المجلس المحلي، جميل أنور بصول، إن "مجلس محلي الرينة سيستمر بمحاربة العنف، وسيعمل على برامج توعوية وتثقيفية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة من أجل محاربة هذه الظاهرة المقلقة".