الناصرة: اتفاق بشأن مسيرة التوابيت باتجاه مقر الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت لجنة المتابعة العليا ولجنة مكافحة العنف والجريمة وممثلو الأحزاب والحركات السياسية والأطر المختلفة في الناصرة، أهالي المدينة وكافة أبناء وبنات المجتمع العربي من مختلف المدن والقرى بالمشاركة بكثافة في هذه المظاهرة القُطرية، اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة عصرا، أمام مقر قيادة الشرطة في منطقة القشلة بالناصرة، وذلك ضمن سلسلة التظاهرات والأعمال الاحتجاجية التي تنظمها لجنة المتابعة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وقال الناشط السياسي وأحد منظمي المظاهرة، وائل عمري، لـ"عرب 48" إنه "تم التوصل إلى صيغة اتفاق مع بلدية الناصرة حول مسيرة التوابيت التي ستنطلق من شارع الكراجات قبل المظاهرة باتجاه مقر الشرطة".

وأضاف أن "رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، اعترض على التجول بالتوابيت في شوارع الناصرة، واصفا المشهد بأنه مخيف ومرعب. ونحن نؤكد أن مقتل أكثر من سبعين شخصا منذ مطلع العام الجاري هو أمر مخيف ومرعب فعلا، إلا أنه رغم ذلك فقد تقرر بالاتفاق مع البلدية ألا تجوب مسيرة التوابيت شوارع وأحياء المدينة، بل ستنطلق من المنطقة الصناعية في شارع الكراجات عند الساعة الثالثة عصرا باتجاه مقر قيادة الشرطة مباشرة، وهناك ستعرض التوابيت وعددها نحو 35 تابوتا أمام مقر الشرطة".

هذا، وستلقى بعد ذلك عدة كلمات بينها كلمة لرئيس البلدية، علي سلام، فيما يتولى الناشط السياسي، وائل عمري، إدارة المهرجان الخطابي.