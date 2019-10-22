هدم جدار منزل في الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت جرافات تابعة لبلدية الرملة، بحماية قوات كبيرة من الشرطة، بهدم جدار منزل في حي الرباط بالمدينة صباح اليوم، الثلاثاء.

وهدمت البلدية الجدار بذريعة البناء دون ترخيص من قبل أصحاب المنزل.

وأغلقت قوات الشرطة المكثفة مداخل ومخارج الحي، ومنعت السكان من الاقتراب إلى المنزل حتى أنهت عملية الهدم.

هذا، وفي الوقت الذي تعاني فيه مدينة الرملة كسائر البلدات العربية من ضائقة سكنية، سيما وأن المعاناة في حي الرباط هي الأشد في الرملة، تعرقل السلطات منح تراخيص بناء منازل للمواطنين العرب.