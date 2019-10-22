جانتس سيدعو "الليكود" للانضمام إلى حكومة وحدة برئاسته

أعرب زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني جانتس عن تصميمه على النجاح في تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من توقعات كبيرة بفشله في المهمة.

وعشية تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بتشكيل الحكومة قال جانتس: "نحن دائما متفائلون، إنه طريق الحياة".

وأمام جانتس مهلة 28 يوما منذ تكليفه لتشكيل حكومة بعد أن أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب " الليكود" بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، التكليف إلى الرئيس الإسرائيلي بعد فشله في المهمة.

وقال القيادي في حزب "أزرق أبيض" عضو الكنيست موشيه يعلون في تغريدة على "تويتر" إن حزبه "مصمم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية يقودها بيني جانتس بعد أن انتخبه الشعب الإسرائيلي الشهر الماضي".

ويتعين على جانتس إقناع أحزاب يمينية، بما في ذلك "الليكود"، بالانضمام إلى ائتلاف يقوده في حال أراد فعلا تشكيل حكومة.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أبرم اتفاقا، الأسبوع الماضي، مع الأحزاب اليمينية بعدم انضمامها إلى حكومة يترأسها غيره.

ولدى التحالف المحتمل لجانتس 42 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي ويلزمه الحصول على تأييد 61 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

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وبالمقابل فإن لدى نتنياهو والأحزاب الدينية واليمينية 57 مقعدا.

ويخشى نتنياهو سيناريو يحصل بموجبه جانتس على دعم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان صاحب المقاعد الـ8 والأحزاب العربية التي لديها 13 مقعدا.

ولكن يبدو مثل هذا السيناريو صعبا في ظل التناقض الواسع بين الأحزاب الوسطية وحزب "إسرائيل بيتنا" والأحزاب العربية.

وتشير التوقعات إلى أن تحالف جانتس مع حزب "الليكود" سيكون الخيار الأول في جهوده لتشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد فقد قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه "ينوي جانتس بعد تسلمه كتاب التفويض رسميا من الرئيس الإسرائيلي التوجه أولا إلى الليكود بهدف تشكيل الحكومة القادمة".

وأضافت، اليوم الثلاثاء "جانتس سيدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى عقد اجتماع ثنائي من أجل بحث الموضوع".

وكان جانتس قد رفض عروضا متكررة من قبل نتنياهو للانضمام إلى حكومة يترأسها الاثنان بالتناوب على أن يكون نتنياهو أولا.

وأعلن زعيم "أزرق أبيض" أنه يرفض الجلوس في حكومة يترأسها شخص يواجه تهم الفساد.

ومن المقرر أن يحسم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت قريبا ما إذا كان سيوجه لائحة اتهام بالفساد إلى نتنياهو.