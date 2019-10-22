تأجيل جزئي للانتخابات البلدية في لبنان "حتى إشعار آخر"

أعلنت الداخلية اللبنانية، الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى حتى إشعار آخر.

وأرجعت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية ريا الحسن، في بيان صادر عنها، قرار تأجيل الانتخابات البلدية إلى الظروف التي تمر البلاد من مظاهرات واسعة.

وكان من المزمع إجراء انتخابات بلدية واختيارية فرعية في بلدات وقرى لبنانية يوم الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

واستثنى قرار الداخلية اللبنانية البلدات والقرى التي فاز أعضاء المجالس البلدية والاختيارية فيها بالتزكية.

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وكان من المزمع إجراء انتخابات بلدية واختيارية فرعية تشمل 78 مجلسا بلديا و13 اختياريا، الأسبوع المقبل، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتأجيلها.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين، تصطدم هي الأخرى برفض شعبي مصرّ على رحيل الطبقة الحاكمة بأكملها.





وعقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، أشعل القرار الذي سحبته الحكومة، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.

وتتعرض بيروت لضغوط من أجل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب ومكافحة الفساد، وهي الشروط التي وضعها المانحون الدوليون من أجل صرف أجزاء من المبالغ التي كانوا قد تعهدوا بتقديمها للبنان بقيمة 11 مليار دولار.