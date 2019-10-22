مقتل 15 شرطيا أفغانيا في هجومين لطالبان

أعلن مسؤول أفغاني، الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 15 شرطيا في هجومين لحركة طالبان بإقليم قندوز بشمال أفغانستان.



وقال غلام رباني رباني، العضو بمجلس الإقليم: إن رجال الشرطة قتلوا عندما هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش في منطقة علي آباد، كما نصبوا كمينا لقوات أمنية أفغانية في المنطقة نفسها.

وأضاف أن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش أخرى في المنطقة منذ 10 أيام؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة.

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ويعرب المسؤولون في إقليم قندوز دائما عن مخاوفهم بشأن وجود حركة طالبان القوي في الإقليم، في كل من المناطق النائية وضواحي عاصمة الإقليم الذي سيطرت الحركة على عاصمته لمدة أسبوعين عام 2015.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريرا جديدا عن عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، خلال الفترة من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة بنسبة 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن شهر يوليو/تموز وحده شهد عددا أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر، منذ أن بدأت "بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان" توثيق العنف في 2009.